Українські аграрії похвалилися високими врожаями цукрових буряків

10:27 10 січень Київ, Україна

У 2021 році помітно покращилися показники збору цукрових буряків. Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, відомо, що за рік аграрії зібрали 10,6 мільйона тонн продукту, а це на 2,3 мільйона тонн (28,7%) більше, ніж минулого року (2020, 8,2 мільйона тонн).



При цьому наголошується, що середня врожайність у країні склала 46,9 тонни/га, що більше ніж у 2020 році на більш ніж 6 тонн.



Найбільше зібрали аграрії Львівської області, урожай цукрових буряків тут становив 55,6 тонни/га.



Виходячи з валового виробництва, лідерами стали Вінницька область – 2,4 мільйона тонн, Хмельницька область – 1,5 мільйона тонн, Полтавська область – 1,07 мільйона тонн.



До речі, експерти пояснюють високі ціни на цукор у 2021 році тим, що минулий сезон був збитковий, тому що зросли ціни на енергоносії, метал, мішки та інші необхідні матеріали для виробництва. До того ж сезон відзначився несприятливими для врожаю погодними умовами, а посіяно всього було 206 тисяч гектарів.



У 2021 році посівна площа збільшилася до 226,6 тисячі гектарів і високій урожайності сприяла погода. Відповідно, зросла продуктивність цукрових буряків.



Слід також зазначити, що станом на 17 грудня 2021 року Україна виробила 1251,4 тисячі тонн цукру, переробивши 8,87 мільйона цукрових буряків.