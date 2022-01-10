Українські аграрії похвалилися високими врожаями цукрових буряків

У 2021 році помітно покращилися показники збору цукрових буряків. Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, відомо, що за рік аграрії зібрали 10,6 мільйона тонн продукту, а це на 2,3 мільйона тонн (28,7%) більше, ніж минулого року (2020, 8,2 мільйона тонн).
При цьому наголошується, що середня врожайність у країні склала 46,9 тонни/га, що більше ніж у 2020 році на більш ніж 6 тонн.
Найбільше зібрали аграрії Львівської області, урожай цукрових буряків тут становив 55,6 тонни/га.
Виходячи з валового виробництва, лідерами стали Вінницька область – 2,4 мільйона тонн, Хмельницька область – 1,5 мільйона тонн, Полтавська область – 1,07 мільйона тонн.
До речі, експерти пояснюють високі ціни на цукор у 2021 році тим, що минулий сезон був збитковий, тому що зросли ціни на енергоносії, метал, мішки та інші необхідні матеріали для виробництва. До того ж сезон відзначився несприятливими для врожаю погодними умовами, а посіяно всього було 206 тисяч гектарів.
У 2021 році посівна площа збільшилася до 226,6 тисячі гектарів і високій урожайності сприяла погода. Відповідно, зросла продуктивність цукрових буряків.
Слід також зазначити, що станом на 17 грудня 2021 року Україна виробила 1251,4 тисячі тонн цукру, переробивши 8,87 мільйона цукрових буряків.
При цьому наголошується, що середня врожайність у країні склала 46,9 тонни/га, що більше ніж у 2020 році на більш ніж 6 тонн.
Найбільше зібрали аграрії Львівської області, урожай цукрових буряків тут становив 55,6 тонни/га.
Виходячи з валового виробництва, лідерами стали Вінницька область – 2,4 мільйона тонн, Хмельницька область – 1,5 мільйона тонн, Полтавська область – 1,07 мільйона тонн.
До речі, експерти пояснюють високі ціни на цукор у 2021 році тим, що минулий сезон був збитковий, тому що зросли ціни на енергоносії, метал, мішки та інші необхідні матеріали для виробництва. До того ж сезон відзначився несприятливими для врожаю погодними умовами, а посіяно всього було 206 тисяч гектарів.
У 2021 році посівна площа збільшилася до 226,6 тисячі гектарів і високій урожайності сприяла погода. Відповідно, зросла продуктивність цукрових буряків.
Слід також зазначити, що станом на 17 грудня 2021 року Україна виробила 1251,4 тисячі тонн цукру, переробивши 8,87 мільйона цукрових буряків.
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