Українська Регіональна газова компанія презентувала на виставці у Мілані перше вітчизняне газорегулювальне обладнання

17:54 09 грудень Київ, Україна

На міжнародному енергетичному форумі Enlit Europe, що нещодавно пройшов у Мілані, українська Регіональна газова компанія (РГК) представила перше вітчизняне газорегулювальне обладнання, здатне працювати зі сумішами водню і природного газу.



Форум цей знаковий: його тема охоплює весь спектр змін в енергетиці заради екологічно чистого майбутнього планети. У виставці взяли участь такі відомі компанії як BASF, Siemens, Hyundai та Panasonic.



На виставці Enlit Europe Регіональна газова компанія представила продукцію свого підрозділу RGC Production – електроніку для газового сектора (лічильники для онлайн-обліку споживання газу та індикатори витоку). Головний експонат стенду – шафовий газорегуляторний пункт (ШГРП), здатний забезпечувати доставку в газорозподільні мережі як звичайний метан, так і суміш із 20% водню, що зменшує викиди парникових газів. Подібні пристрої вже одержали назви H2Ready, буквально "готові до водню".

«Декарбонізація та розвиток чистих видів енергії – основний тренд сучасної енергетики. Тому РГК разом із провідними енергетичними компаніями досліджує можливості водню та інших зелених синтетичних газів. Тут важливі нові технології, і ми є частиною цього руху», – зазначив у Мілані директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

Шафні газорегуляторні пункти у газовому господарстві – річ украй необхідна. Цей технологічний пристрій призначений для зниження тиску газу та підтримки його на заданих рівнях у газорозподільних мережах. У магістральних газопроводах тиск, наприклад, – кілька атмосфер, а в газовій конфорці він має бути вже 0,03 атмосфери. Якщо не забезпечити зниження тиску, можна уявити, що станеться.



Компанія РГК, яка з 2020 року успішно проводить дослідження з використання водневих сумішей у газорозподільних мережах, паралельно приступила до виробництва обладнання, здатного працювати з воднем, газом більш летючим, ніж метан. Щоб було зрозуміліше, якщо молекула метану – це яблуко, молекула водню – вишня.



В цей час вже працюють два заводи RGC Production у Львові та Дніпрі, кожне підприємство здатне виробляти на рік 1250 газорозподільних шаф. На початку 2022 року планується відкриття третього підприємства у Вінниці з аналогічними виробничими потужностями.



Жовті шафи з начинкою (переплетені труби та різні датчики) – це газорегуляторні пункти на водневій ділянці Чугуївського полігону Харківської області перед початком випробувань. (фото: glavcom.ua)

Як уже повідомляв «Главком», 6 вересня 2021 року розпочалися випробування інноваційних газових розподільчих пунктів на суміші із природного газу та водню (20%). Тестування проводилося рівно місяць на п'яти водневих полігонах Регіональної газової компанії у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Житомирській та Харківській областях та завершилося успішно.



До речі, кожен етап тестування був проведений під наглядом експертів відомої французької компанії Bureau Veritas (вона працює у сфері сертифікації та інспекції обладнання з 1828), що дали позитивний висновок.



Керівник RGC Production Олександр Волович запевнив, що ця продукція не поступається західним аналогам. «Вона в чомусь навіть краща. Ми маємо власне конструкторське бюро. На відміну від багатьох заводів у Європі чи США, де все обладнання виробляється на різних підприємствах, а потім збирається на наших підприємствах – це замкнутий цикл виробництва. Практично все обладнання своє. Шафи RGC Production збираються на заклепках і менш схильні до корозії, гарантія – 20 років», – зазначив Волович.





За словами керівника RGC Production, єдине, що компанія поки що купує за кордоном – це регулятори (продукція італійської Pietro Fiorentini, сертифікована на роботу з воднем). Але до 2025 року українці почнуть виготовляти регулятори самостійно. А після участі у міжнародному енергетичному форумі Enlit Europe з 2022 року мають намір експортувати свою продукцію.



Вже зараз інноваційні газорозподільні шафи мають великий попит на внутрішньому ринку. Як приклад – цього року АТ «Рівнегаз» замінило понад 70 застарілих газорегуляторних пунктів. І планові заміни, за словами технічного директора Рівнегазу Олександра Клімчука, входять до комплексу заходів щодо модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії на наступний рік.



До речі, воднева програма РГК стала одним із 750 проєктів, які були відібрані Європейським альянсом з чистого водню (створеного під егідою Європейської комісії) та увійшли до його портфелю інвестиційних проєктів. Це дуже оптимістичний факт з огляду на те, що український уряд підтримує зараз водневі ініціативи лише на словах.