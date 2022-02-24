Українська курятина в Мексику - новий ринок збуту

20:24 01 жовтень Київ, Україна

Українська курятина зайде на ринок Мексики. Це стало відомо після опублікування інформації Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів про результати акредитації.

Також були розглянуті можливості акредитації підприємств потенційних експортерів в умовах пандемії. Українська сторона наголосила на важливості позитивного завершення переговорів щодо узгодження форми міжнародного сертифіката на експорт сперми коней з України в Мексику. Зокрема, обговорювалося питання про узгодження вимог експорту рептилій та дикої птиці в Мексику.

Слід зазначити, що таке посилення співпраці між компетентними органами та бізнес спільнотами наших країн в майбутньому створить сприятливі умови для бізнесу, а також прискорить процеси інтенсифікації торгівлі між Україною та Мексикою.

За результатами зустрічі було погоджено подальший алгоритм дій щодо прискорення процесів розвитку торгівлі між Україною та Мексикою. Нагадаємо, раніше Україна узгодила з Ефіопією ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці на ринок цієї країни.