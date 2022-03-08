Українська кукурудза на ринку експорту

Українська кукурудза має попит у іноземних експортерів. Після зміцнення біржових індексів і слабкого попиту усередині країни, попит на експорт зріс у кілька разів.

За минулий тиждень ціни на базисі FOB Одеса додали більше ніж $ 10 за тонну, на базисі СРТ - більш ніж $ 15 за тонну.

«Скорочення прогнозів врожаю кукурудзи як в Україні, так і в інших експортних регіонах змушує фермерів стримувати продаж. Крім того, дощі, що пройшли в деяких регіонах країни, уповільнили темпи збирання, що також стало причиною скорочення постачання кукурудзи», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ціна кукурудзи на базисі СРТ-порт з постачанням в листопаді, коли очікується зростання пропозиції, оцінюється трохи нижче поточної. При термінових постачаннях трейдери готові платити премію в $ 3-4 за тонну. Водночас, як повідомляється, оператори ринку очікують подальше зростання цін вже найближчим часом.

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року в Україні імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів.