Українська компанія коштує 5 млрд доларів

Вартість Фінтех компанії TransferWise зросла майже в два рази і становить 5 млрд доларів. Про це повідомила Лондонська служба міжнародних грошових переказів TransferWise. Оцінка компанії сталася приватними інвесторами.

Нова оцінка зросла на 43% з травня 2019 року і була викликана подальшими продажами акцій вторинного випуску на $ 319 млн.

Нова оцінка в $ 5 млрд робить TransferWise найбільшим Фінтех в Європі. У серпні 2019 року оцінка Klarna перевищила $ 5,5 млрд, у лютому 2020 року цю рівня оцінки досяг Revolut-прямо перед початком Коронавірусние кризи. TransferWise дозволяє здійснювати міжнародні грошові перекази з комісією набагато нижче, ніж у банків. Один з перших офісів компанії знаходяться в Черкасах.