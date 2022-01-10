Українська компанія розробила технологію друку металевих деталей на 3D-принтері

15:41 10 січень Київ, Україна





Про це повідомили на сайті



Тривимірний (3D) друк – це технологія майбутнього, якою можна скористатися вже сьогодні. У 3D можна друкувати практично все - від тістечок до макетів дизайну приміщень, до того ж виходить це швидше і дешевше, ніж традиційним виготовленням.



При тому, що технології 3D-друку використовують різні матеріали, найбільш перспективним є метал. Він дорожчий у використанні, ніж пластмаса, але дозволяє заощадити кількість матеріалу і, таким чином, збільшити виробництво продукції.



Сьогодні у світі налічується лише кілька 3D-принтерів, які дозволяють друкувати металом. Один з найбільших із них, створений на основі технології xBeam, знаходиться в Україні.. Ця модель, розроблена компанією «Червона Хвиля», дозволяє набагато швидше та простіше виробляти різні деталі, і при цьому економити гроші.



Втім, 3D-друк вимагає застосування специфічних інструментів контролю якості виробництва. Українська компанія xBeam 3D друкує деталі з металу на 3D-принтері – нова технологія дозволяє швидко виробляти деталі, при цьому на друк витрачається менше коштів, порівняно з іншими технологіями.Про це повідомили на сайті Usaid .gov.Тривимірний (3D) друк – це технологія майбутнього, якою можна скористатися вже сьогодні. У 3D можна друкувати практично все - від тістечок до макетів дизайну приміщень, до того ж виходить це швидше і дешевше, ніж традиційним виготовленням.При тому, що технології 3D-друку використовують різні матеріали, найбільш перспективним є метал. Він дорожчий у використанні, ніж пластмаса, але дозволяє заощадити кількість матеріалу і, таким чином, збільшити виробництво продукції.Сьогодні у світі налічується лише кілька 3D-принтерів, які дозволяють друкувати металом. Один з найбільших із них, створений на основі технології xBeam, знаходиться в Україні.. Ця модель, розроблена компанією «Червона Хвиля», дозволяє набагато швидше та простіше виробляти різні деталі, і при цьому економити гроші.Втім, 3D-друк вимагає застосування специфічних інструментів контролю якості виробництва.

«Ми довго вивчали це питання та експериментували, намагаючись створити свою власну систему контролю. Зрештою, ми порівняли всі варіанти, які пропонувалися на ринку, і підібрали оптимальне обладнання – але нам не вистачало коштів», – згадує Дмитро Ковальчук, директор «Червоної Хвилі» та один із розробників технології xBeam.

Коли пан Ковальчук дізнався про грантову програму USAID «Конкурентоспроможна економіка», то зрозумів, що його компанія може зробити наступний крок у вдосконаленні виробничого потенціалу своєї технології.. Отримавши грант від USAID, розробники придбали систему моніторингу виробничого процесу.

"Тепер для того, щоб уникнути збоїв, немає потреби годинами фізично спостерігати за процесом друку - натомість нова система здійснює його запис з високою роздільною здатністю", - пояснює керівник компанії.

Завдяки USAID, розробники xBeam також отримали можливість відвідати міжнародні торгові виставки та взяти участь у конференціях, щоб подати унікальні характеристики своєї технології.. Незважаючи на карантинні обмеження, компанія «Червона Хвиля» продовжує просувати свою технологію.. Багато її клієнтів знаходяться на вістря промислового розвитку і бажають скористатися тими розробками, до яких інші поки що не мають доступу.