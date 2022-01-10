Українська компанія розробила технологію друку металевих деталей на 3D-принтері

Українська компанія xBeam 3D друкує деталі з металу на 3D-принтері – нова технологія дозволяє швидко виробляти деталі, при цьому на друк витрачається менше коштів, порівняно з іншими технологіями.
Про це повідомили на сайті Usaid.gov.
Тривимірний (3D) друк – це технологія майбутнього, якою можна скористатися вже сьогодні. У 3D можна друкувати практично все - від тістечок до макетів дизайну приміщень, до того ж виходить це швидше і дешевше, ніж традиційним виготовленням.
При тому, що технології 3D-друку використовують різні матеріали, найбільш перспективним є метал. Він дорожчий у використанні, ніж пластмаса, але дозволяє заощадити кількість матеріалу і, таким чином, збільшити виробництво продукції.
Сьогодні у світі налічується лише кілька 3D-принтерів, які дозволяють друкувати металом. Один з найбільших із них, створений на основі технології xBeam, знаходиться в Україні.. Ця модель, розроблена компанією «Червона Хвиля», дозволяє набагато швидше та простіше виробляти різні деталі, і при цьому економити гроші.
Втім, 3D-друк вимагає застосування специфічних інструментів контролю якості виробництва.
Про це повідомили на сайті Usaid.gov.
Тривимірний (3D) друк – це технологія майбутнього, якою можна скористатися вже сьогодні. У 3D можна друкувати практично все - від тістечок до макетів дизайну приміщень, до того ж виходить це швидше і дешевше, ніж традиційним виготовленням.
При тому, що технології 3D-друку використовують різні матеріали, найбільш перспективним є метал. Він дорожчий у використанні, ніж пластмаса, але дозволяє заощадити кількість матеріалу і, таким чином, збільшити виробництво продукції.
Сьогодні у світі налічується лише кілька 3D-принтерів, які дозволяють друкувати металом. Один з найбільших із них, створений на основі технології xBeam, знаходиться в Україні.. Ця модель, розроблена компанією «Червона Хвиля», дозволяє набагато швидше та простіше виробляти різні деталі, і при цьому економити гроші.
Втім, 3D-друк вимагає застосування специфічних інструментів контролю якості виробництва.
Коли пан Ковальчук дізнався про грантову програму USAID «Конкурентоспроможна економіка», то зрозумів, що його компанія може зробити наступний крок у вдосконаленні виробничого потенціалу своєї технології.. Отримавши грант від USAID, розробники придбали систему моніторингу виробничого процесу.
Завдяки USAID, розробники xBeam також отримали можливість відвідати міжнародні торгові виставки та взяти участь у конференціях, щоб подати унікальні характеристики своєї технології.. Незважаючи на карантинні обмеження, компанія «Червона Хвиля» продовжує просувати свою технологію.. Багато її клієнтів знаходяться на вістря промислового розвитку і бажають скористатися тими розробками, до яких інші поки що не мають доступу.
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