Українська IT-компанія перейшла на 4-денний робочий тиждень, що з цього вийшло

14:35 28 січень Київ, Україна

Наразі 13 фахівців ІТ-компанії mcpk. вже працюють за новим графіком. Частину проєктів було переведено на новий режим, але процес переходу ще триває.



Навіщо скоротили робочий тиждень



Як пояснили в mcpk., робочий тиждень скорочують для того, щоб підвищити ефективність рекрутингу. Тобто для того, щоб компанія виглядала привабливішою для потенційних працівників. Бо стандартного набору переваг, як висока зарплата, комфортний офіс чи можливість працювати дистанційно, вже не достатньо, щоб залучити фахівців на «перегрітому» ринку.



Крім того, у компанії сподіваються, що завдяки новому графіку у фахівців не будуть "вигоряння".



Тривалість щорічних відпусток через скорочення робочого тижня не зменшать.



Відмовитись від нового режиму можуть тільки в тому випадку, якщо виявиться, що розробникам це не цікаво. Зараз співробітникам компанії новий графік подобається.



Як новий графік вплинув на команду

«На роботу співробітників новий формат вплинув позитивно. Вони стали більш мотивованими, сконцентрованими та організованими завдяки тому, що мають більше вихідних і можуть відпочити, зайнятися саморозвитком чи домашніми справами», – заявив представник mcpk.

У компанії кажуть, що встигають виконувати всі завдання вчасно і чотири дні вистачає на той обсяг роботи, який раніше виконували за п'ять.



Єдине, що змінилося, фахівці однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один день - тепер вони чергуються.



Чотириденний робочий тиждень стає поширеною тенденцією у світі. У 2021 стало відомо, що Іспанія тестуватиме скорочений робочий тиждень протягом трьох років. Уряд країни фінансово підтримає компанії, які погодяться скоротити робочий тиждень із 40 до 32 годин, не зменшуючи одночасно зарплати.



У грудні 2020-го компанія Unilever повідомила про переведення своїх працівників на 4-денний робочий тиждень у Новій Зеландії.