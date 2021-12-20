Українська компанія навчила голосового бота розуміти суржик

17:22 15 грудень Київ, Україна

Програму, яка може спілкуватися з людиною телефоном, розуміти абонента та відповідати на його репліки, створили розробники з української компанії Olenka.ai. Розробники стверджують, що програма розуміє не лише українську мову, а й суржик. Інновація отримала високі оцінки Ukrainian Startup Fund та фінансування від держави.

«Голосові боти працюють на українському ринку вже не перший рік. Але продукти попереднього покоління використовують технології російських компаній Yandex та Tinkoff, а також американську технологію Google Speech API, вони погано справляються з розпізнаванням української мови, що є безперечним мінусом для українського бізнесу», – розповідає засновниця компанії Олена Дишкант.

Через непристосованість технологій до української мови боти в Україні працювали здебільшого російською. Але після того, як 16 січня 2020 року набув чинності мовний закон, стала очевидною необхідність у розробці власного продукту.



Технологію розробляли майже рік. Ключовою інновацією продукту стало використання штучного інтелекту, це єдиний на ринку сервіс, який завдяки штучному інтелекту розуміє контекст розмови та вибирає оптимальний варіант відповіді на репліку клієнта. За словами розробників, бот зможе продавати товари та послуги, опитувати клієнтів, продавати квитки, відповідати на вхідні дзвінки, розсилати нагадування.



Голосовий бот (voice bot, голосовий робот, програма для автодзвінків, розумний робот) – це технологія, за допомогою якої можна запускати масові дзвінки з розпізнаванням відповідей абонентів. Використовується для лідогенерації, продажу, повернення клієнтів, збору зворотного зв'язку та проведення NPS-опитувань.