Українська компанія буде робити трамваї для Румунії

10:39 31 липень Київ, Україна

Компанія «Татра-Юг» виграла тендер на поставку трамваїв в Румунію. Згідно з даними український виробник має виробництво в Дніпрі на території заводу «Південмаш». 17 низькопідлогові трамваєм довжиною 25 метрів будуть привезені до румунського міста Крайова.

"Татра-Юг" виграла, запропонувавши підсумкову ціну близько 1,7 мільйона євро за вагон - або 28,9 мільйона євро за весь контракт. "Татра-Юг" запропонувала Крайове свою першу повністю низькопідлоговий модель трамвая К1-Т306

В тендері також брали участь турецькі компанії "Durmazlar", "Bozankaya" і польська "Pesa". "Татра-Юг" виграла, запропонувавши підсумкову ціну близько 1,7 мільйона євро за вагон - або 28,9 мільйона євро за весь контракт. причому. в тендерних умовах ціна була визначальним фактором лише на 80%, також враховувалися час виконання замовлення, гарантійний термін експлуатації, технічні характеристики і ряд інших чинників. Про результати тендеру було оголошено ще 24 липня - але у інших його учасників був час до 31 липня включно (один тиждень) на оспорювання його результатів.