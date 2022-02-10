Українська полуниця: експорт та імпорт

В Українському клубі аграрного бізнесу розповіли про експорт полуниці з України. Згідно з даними експерта, в цьому році ягід очікується більше, оскільки урожай не постраждав від заморозків. В цілому, в Україні вирощують близько 57 тисяч тонн полуниці на рік.

Ціна на полуницю продовжує падати. Сьогодні вона продається по 125 грн/кг. Перед Великоднем ягода коштувала 220 грн/кг.

"88 відсотків полуниці вирощується домогосподарствами для власних потреб і для реалізації на ринках. 12 відсотків вирощують на підприємствах різних розмірів. У минулому сезоні обсяги виробництва полуниці були скорочені через заморозки навесні 2020 року. У цьому році при наступних сприятливих погодних умовах очікують велику пропозицію на ринку. Висока ціна на полуницю в минулому році додатково простимулювала виробників збільшити насадження", - розповіла Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

Україна експортує і імпортує полуницю. У 2020 було експортовано 2,7 тис. т ягоди, а імпортовано 0,6 тис. т. В 2019 було 3,9 тис. т проти 0,1 тис. т. Українську полуницю купували європейські країни. Найбільші поставки, 53%, в минулому році були в Польщу.