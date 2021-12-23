Україні необхідно збільшити потужності виробництва міндобрив

Олександр Іващенко, академік НААН, переконаний, що першочерговим для української аграрної галузі є налагодження потужного вітчизняного виробництва мінеральних добрив, насамперед фосфорних і калійних на основі своєї мінеральної сировини.
У найближчі десятиліття така тематика і розробки будуть дуже актуальними. Наявність власних альтернативних шляхів подолання світової фосфорного дефіциту будуть дуже потрібними для стабільної роботи аграрного сектора країни, додав академік. Як приклад підходу до проблеми варто взяти досвід Японії. Практично не маючи в надрах країни мінеральної сировини, вони раціонально і дуже ефективно використовують навіть океанічну воду як сировину і джерело необхідних для роботи сучасної економіки речовин.
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