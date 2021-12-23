Україні необхідно збільшити потужності виробництва міндобрив

14:04 14 серпень Київ, Україна

Олександр Іващенко, академік НААН, переконаний, що першочерговим для української аграрної галузі є налагодження потужного вітчизняного виробництва мінеральних добрив, насамперед фосфорних і калійних на основі своєї мінеральної сировини.

"Доцільно було б з наявними у нас на Поліссі та в Донбасі скромних покладів фосфоритів залучити вітчизняну хімічну науку і технологів для створення сучасної технології переробки і системи технологічної лінії видобутку такого сировини, його збагачення та хімічної удосконалення і промислового виробництва якісних сучасних фосфорних добрив", - каже Олександр Іващенко.

У найближчі десятиліття така тематика і розробки будуть дуже актуальними. Наявність власних альтернативних шляхів подолання світової фосфорного дефіциту будуть дуже потрібними для стабільної роботи аграрного сектора країни, додав академік. Як приклад підходу до проблеми варто взяти досвід Японії. Практично не маючи в надрах країни мінеральної сировини, вони раціонально і дуже ефективно використовують навіть океанічну воду як сировину і джерело необхідних для роботи сучасної економіки речовин.