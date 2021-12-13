Українці чекають зниження цін на Туреччину - туризм

Українці повинні радіти, що російським туристам закрили в'їзд до Туреччини. Це безпосередньо впливає на розцінки для жителів нашої країни, адже турецька сторона буде всіляко знижувати ціну для того, щоб не втратити туристів зовсім.

Українські експерти говорять про те, що туристи з РФ викупили багато путівок, а скористатися ними не зможуть. На думку експертів, путівку на турецький курорт в травні можна буде купити за 11-12 тисяч гривень, і це на двох. Також відомо, що знизять ціни і інші країни - наприклад, потяги в Болгарію або в Албанію обійдуться в суму від 7 до 13 тисяч на двох.

Раніше повідомлялося, що креативні індустрії і туризм отримають доступ до пільгових кредитів.