Українці стали пити більше горілки

Офіційні статистичні дані свідчать, що в період з середини минулого року до середини цього року споживання горілчаних виробів жителями України збільшилося на 4,7%.

Найбільший приріст зафіксовано в Дніпропетровській області - на 24,1%. На другому місці Полтавщина + 20%, потім Київ + 18%, Запорізька область + 13,9%, Донецька область + 13,4%, Харківська область + 11,9%.

Стали менше вживати горілки жителі Чернівецької області - мінус 24,2%, Хмельницької (-16,7%), Тернопільської (-5,7%), Одеської (-3,1%), Львівської (-8,7%), Івано-Франківської області (-24,7%). За перше півріччя 2020 українці витратили на горілку близько 8 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що в Державній службі статистики з'ясували, куди йшли гроші українців у першому кварталі поточного року. Як виявилося, найбільше громадяни України платили за продукти, житло та комуналку. Згідно з підрахунками фахівців, за перші три місяці 2020 українці витратили понад 733 мільярди гривень, 40% з яких пішли на їжу та безалкогольні напої. Далі за важливістю у витратах українців підтягується транспорт, тютюнові вироби та медпослуги. Також Державна служба статистики повідомляла, що до січня-квітня 2020 чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис.осіб і на 1 травня становила 41 806,2 тис. осіб.