Українці планують витратити на подарунки понад 2 000 гривень

Поки влада розмірковує, вводити жорсткий локдаун до новорічних свят чи ні, українці готуються до низки вихідних з застіллями. У цьому році велика частина громадян збираються відзначити Новий рік вдома і з подарунками.

Згідно з опитуванням, 78% українців запланували Новий рік зустрічати вдома з найближчими родичами або друзями. В середньому на подарунки хочуть витратити 2185 гривень. Більше ніж 90% респондентів не купуватимуть подарунки дорожчі, ніж в минулому році.

Незважаючи на світову пандемію коронавірусу, українці не можуть втриматися, щоб не покликати до новорічного столу гостей. Більшість опитаних сказали, що проведуть новорічну ніч з родичами (69%), в невеликій компанії друзів (14%) і лише 13% піднімуть келихи з шампанським разом з тими, з ким живуть зараз. Лише 4% сказали, що не будуть себе обмежувати і святкуватимуть великою компанією.

В основному українці вважають за краще шукати презенти під ялинку вже в грудні і робити спонтанні покупки для тих, кого хочуть привітати 1 січня. Саме так зроблять 71% громадян. 20% сказали, що взагалі не будуть витрачатися на подарунки. І тільки 9% респондентів до грудня вже встигли підготувати рідним і близьким речі, які повинні їх порадувати.

Однак економічна криза трохи порушила плани українців. Багато хто вирішив обмежитися символічними подарунками і трохи заощадити. Так, більшість опитаних відповіли, що встановили собі ліміт на подарунки в 1000 гривень. Таких 57% респондентів. Ще 34% сказали, що підняли планку до 5 тис., 6% можуть собі дозволити витратити до 10 тис. гривень. Решта ж повідомили, що межу собі встановили в 20 тис. і більше.

Трохи більше половини населення під ялинку покладуть солодощі (51,7%), дрібні сувеніри (31,4%) і іграшки для дітей (30,3%). Засоби для гігієни та краси вибрали як подарунки 26,3% респондентів, книги 23,2%, а 21,9% вирішили порадувати домашніх новим одягом і взуттям. 12% підшукують для рідних і близьких електроніку і різні гаджети, 10% придивляються до побутової техніки, товари для спорту і відпочинку обрали 8,1%, а 5,5% покладуть в красиву обгортку коштовності. Решта зупинили свій вибір на квитках на різні заходи і концерти (4,5%), подорожі (4%) і меблі (3,2%).