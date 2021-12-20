Українці переходять на еко-транспорт - продаж електромобілів зріс на 70%

09:20 04 грудень Київ, Україна

Нестримне зростання цін на паливні матеріали для заправки автомобілів змусило замислитися багатьох українців над покупкою більш економічного електромобіля. До того ж, такі еко-авто стали символом боротьби з глобальним потеплінням і піднімають престиж господаря.

В Україні у листопаді поточного року продаж електромобілів зріс на 73% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Минулого місяця українці придбали 1581 електрокар, повідомив напередодні Інститут досліджень авторинку.

Частка нових авто становить 10% або 159 одиниць. До рекорду жовтня не вистачило лише 14 машин.

На першому місці серед найпопулярніших електрокарів з-за кордону традиційно розмістився Nissan Leaf, за листопад придбано 166 одиниць. При цьому з топ-10 вибули Hyundai Kona та Audi E-Tron, а з'явилися Volkswagen E-Bora (25) та Tesla Model X (21).

Серед уживаних електрокарів на внутрішньому ринку першість також дісталася Nissan Leaf (270). При цьому рейтинг поповнив Renault Kangoo ZE замість Audi E-Tron.

Лідером рейтингу нових електромобілів, зареєстрованих у листопаді, виявився Audi E-Tron (23). На друге місце піднявся Mercedes Benz EQC (18), третє зайняв Volvo XC40 (15).

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні було продано 7455 електромобілів. Це всього на 1% нижче за показник у 2019 році. Найпопулярнішим електрокаром був Nissan Leaf - 2180 продажів за рік.