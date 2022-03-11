Українці частіше шукають віддалену роботу

У зв'язку з загрозою коронавірусу українці все частіше цікавляться роботою віддалено. Згідно зі статистикою, на місце віддаленої роботи зараз претендують майже 13 претендентів, в той час, як на офісну роботу претендують всього 5 осіб на місце.

Слід зазначити, що і оплата за віддалену роботу, за результатами статистики, в період з липня по вересень стала на 9% більшою, ніж за роботу в офісі. Так, віддалені працівники в середньому отримують 12 000 грн в місяць. А середній дохід для офісної зайнятості вже пів року стабільно становить 11 000 грн.

Так, найбільш активними при пошуку роботи як і раніше є студенти і молоді люди на старті кар'єри - на одну пропозицію працевлаштуватися віддалено відгукується в середньому 21 пошукач. До речі, найчастіше роботодавці шукають саме молодь - в третьому кварталі вони активізувалися і почали охочіше розміщувати вакансії для початківців. Оголошень було 1,8 тис., що на 24% більше, ніж в квітні-червні. Рівень доходу молоді не змінився - їм готові платити ті ж 12 500 грн.

Нагадаємо, що навіть якщо в Україні повністю скасують карантин, рівень безробіття не знизиться. При цьому МВФ представив прогноз, згідно з яким в 2020 році рівень непрацевлаштованих в Україні зросте до 10,1 відсотка, а скоротиться лише в 2021 році до 9,3 відсотка.

В Україні більше ніж 20% відсотків українців працюють без офіційного працевлаштування. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Вказується, що за період другого півріччя поточного року кількість неформально зайнятого населення склала 3,291 млн осіб вікової категорії 15-70 років.