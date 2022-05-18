Українці - основні емігранти в Чехію

Згідно з даними Служби статистики Чехії, населення країни збільшилося за рахунок емігрантів. Зараз цифра населення становить 10,71 млн осіб. Також відомство відзначає, що основною народністю, яка прагне до еміграції, є українці.

За перші дев'ять місяців 2020 року чисельність населення країни збільшилася на 13,9 тис. осіб. При цьому зростання відбулося за рахунок іноземців: якби не вони, чисельність населення ЧР знизилася б за цей період на майже 1700 осіб, адже смертність перевищує в країні народжуваність. Сальдо іноземної міграції досягло 15,6 тис. в порівнянні з періодом з січня по вересень 2019 року.

Серед мігрантів найчисленнішу групу становлять, як і в попередні роки, громадяни України (11 тис. осіб). Другою за величиною групою є громадяни Словаччини (1,5 тис. осіб), на третій позиції - росіяни (1,3 тис. осіб).

Статуправління також зазначає, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, іммігрантів було майже вдвічі менше. Пов'язано це, очевидно, з пандемією.

За дев'ять місяців 2020 року в Чехії померло близько 85 тис. осіб, що майже на 1000 більше, ніж рік тому. Народжуваність за той же період знизилася на 2600 і досягла 83,3 тис. Приблизно половина дітей народилася поза шлюбом.