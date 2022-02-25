Українців залучають до нелегального відмивання грошей

13:10 02 жовтень Київ, Україна

Національний банк України закликає українців обережно поставитися до пропозицій шахраїв про віддалену роботу. Останнім часом почастішали випадки, коли шахраї пропонують здійснення грошових переказів. Згідно з інформацією - перекази насправді є операціями з "відмивання" нелегальних доходів.

«Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою», - підкреслюють в НБУ.

Оголошення зловмисників з пропозицією віддаленої роботи і гарної зарплати часто з'являються в інтернеті.

Шахраї повідомляють, що досвід роботи не є обов'язковим, однак потрібно мати банківський рахунок, приймати та переказувати платежі.

Подібні оголошення повинні насторожувати, оскільки таким чином злочинці вербують так званих грошових мулів або дропів. Це люди, які допомагають «відмивати» нелегальні доходи, отримані від:

- торгівлі наркотиками;

- торгівлі людьми;

- крадіжки коштів з платіжних карт.