Українців попередили про шахрайство із 1 тисячею гривень від Зеленського

Українців попередили про шахрайство із грошима, які президент України Володимир Зеленський пообіцяв за вакцинацію. Так, на тлі рішення президента деякі нечесні люди вирішили скористатися ситуацією та вкотре обдурити український народ.
Зокрема, шахраї взялися надсилати фішингові листи від імені ПриватБанку нібито з виплатами за вакцинацію у розмірі 7000 грн. Про це повідомив у Facebook прессекретар ПриватБанку.
Він нагадує, що в жодному разі не можна оголошувати свої особисті відомості або дані платіжних карток на підроблених сайтах або рухомих сервісах.
Нагадаємо, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19, обіцяють виплатити по 1 тисячі гривень. Таким чином держава планує стимулювати громадян вакцинуватися.
Зокрема, шахраї взялися надсилати фішингові листи від імені ПриватБанку нібито з виплатами за вакцинацію у розмірі 7000 грн. Про це повідомив у Facebook прессекретар ПриватБанку.
Він нагадує, що в жодному разі не можна оголошувати свої особисті відомості або дані платіжних карток на підроблених сайтах або рухомих сервісах.
Нагадаємо, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19, обіцяють виплатити по 1 тисячі гривень. Таким чином держава планує стимулювати громадян вакцинуватися.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі