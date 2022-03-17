Українців на польському ринку праці стало менше

Коронакриза серйозно похитнула ринок праці в Україні, тому охочих поїхати на заробітки до Польщі стало значно більше. Згідно з даними Державного центру зайнятості, кількість безробітних в Україні зросла на 59 відсотків. Однак, карантинні заходи, які протягом 14 днів по приїзду в країну повинні пройти українці, нікого не радують.

Це підтверджують дані агентства Grupa Progres, які показують, що в минулому році українці домінували на польському тимчасовому ринку праці, і склали 51 відсоток всіх працівників.

У цьому році ситуація змінилася. З січня по кінець серпня українці становили 38 відсотків. Як зазначає представниця агентства Юлія Новицька, перешкодою для українців, які хочуть працювати в Польщі, є обов'язок пройти карантин після перетину кордону, а це значить, що не можна швидко починати заробляти гроші.

За даними Державної палати статистики, з вересня цього року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 5000 гривень, тобто, приблизно до 685 злотих. Це небагато в порівнянні з зарплатою в Польщі, де мінімальна заробітна плата становить 2600 злотих до оподаткування, тобто, приблизно одна тисяча вісімсот сімдесят сім злотих після сплати всіх податків.