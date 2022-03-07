Українцям видали кредитів на 1,9 млрд гривень

Пресслужба Міністерства фінансів України розповіла про роботу державної програми з видачі доступних кредитів. Згідно зі звітом, "Доступні кредити 5-7-9%" видали на 1,9 млрд гривень. Йдеться про банки, які беруть участь в програмі. Вони видали за тиждень 592 кредити.

Всього з моменту старту програми банки видали 17 629 кредитів на загальну суму в 45,9 млрд грн.

З них 18,36 млрд грн видали як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,89 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, ще 21,7 млрд грн - як антикризові кредити.

У Мінфіні нагадали, що Фонд розвитку підприємництва на цей момент співпрацює з 31-м банком.