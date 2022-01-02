Українцям нарешті виплатили борги із зарплати

Криза призвела бізнес до етапу, коли вже не всім працівникам виплачуються зарплати. Однак багато роботодавців просто скористалися ситуацією в країні, щоб скоротити грошові виплати.

Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції протягом 10 - 14 листопад стягнули на користь 562 працівників 6,5 млн гривень заборгованості по заробітній платі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Найбільшу суму - 1,4 млн гривень - стягнули з Державного підприємства "Харківський облавтодор" ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України ". Заборгованість по заробітній платі отримали 280 працівників.

868,6 тис. Гривень стягнули з відкритого акціонерного товариства "Азот". Засоби отримали 4 працівника. Приватне акціонерне товариство "Пласт" повернуло 6 працівникам 817,1 тис. Гривень заборгованості по зарплаті.

Всього з початку 2020 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 331,3 млн гривень на користь 25 580 працівників.