Україна закупить 22 літаки для національного авіаперевізника

15:16 26 листопад Київ, Україна

Українське Міністерство інфраструктури та авіакомпанія Airbus уклали контракт на закупівлю літаків для України.

Таким чином транспортний парк національного авіаперевізника поповниться на 22 авіалайнери.



Про таку закупівлю із французькою авіакомпанією домовилося українське Міністерство інфраструктури. Під документом про співпрацю поставили свої підписи голова Мінінфраструктури та віцепрезидент Airbus у Європі та Центральній Азії. Згідно з контрактом передбачається можливість оренди та купівлі 22 лайнерів.



Так, в розпорядження України прибуде 6 малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних (типу А320/А321), 4 широкофюзеляжні (типу А330/350).



Також відомо, що Airbus розглядає можливість співпраці з Україною та в авіакосмічній сфері.