Україна заготовляє новорічні ялинки

Пресслужба Держлісагентства відзвітувала, як державні підприємства готуються до прийдешніх зимових свят. Так, лісові господарства в цьому році планують заготовити понад 500 тисяч ялинок для продажу.

Найбільше дерев заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) і Луганському (31 тисяча) обласних управліннях.

«Найбільша кількість буде зрубана зі спеціально створених плантацій, на яких королеви Нового року і Різдва вирощуються спеціально. Іншу частину зрубують під час проведення рубок по догляду за молодняком. Ще частина дерев заготовлюється під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг, трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік», - відзначили в профільному відомстві.

Як повідомлялося, в минулому році лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. В середньому дерево можна було купити за ціною 60-70 грн за погонний метр.

У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472 800 ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 грн.