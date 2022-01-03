Україна збільшила виробництво чавуну майже на 6%

Україна зайняла десяте місце в світовому рейтингу виробників чавуну. Такі дані оприлюднили в Worldsteel. Зокрема, йдеться про те, що з початку 2021 і до кінця березня в країні виробили 5,31 млн т чавуну. Всього ж в світі по вищезгаданий період виробили 358,34 млн т цього металу. Такі цифри демонструють зростання виплавки в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на більш ніж 5,5%.

Перше місце належить Китаю - в цій країні за перший квартал 2021 виробили понад 220 млн тонн чавуну.

Раніше повідомлялося, що відсутність сировини у металургів створить проблеми для всієї української економіки. Таку думку висловив експерт в галузі.