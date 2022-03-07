Україна успішно експортує коріандр

Коріандр - культура, яку не так давно почали вирощувати на території України. Однак при цьому країна вже увійшла до переліку світових лідерів експортера і виробників цієї культури. Аграрії України бачать великі перспективи у розвитку цього напрямку.

Україна входить до переліку найбільших світових виробників і експортерів коріандру. У 2020 році посіви під культурою в Україні займали площу 6,6 тис. га, і було зібрано 6,3 тис. т насіння, що на 43% перевищує показники попереднього року. При цьому обсяги імпорту коріандру в Україні мінімальні і значно поступаються обсягам експорту.

В асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) зазначають, що виробництво коріандру в Україні немає чітко виражених тенденцій. За останні 5 років обсяги виробництва насіння даної культури коливалися від 3,5 тис.т до 25 тис.т і напрямки залежали від ситуації з попитом на світовому ринку і наявністю запасів.

За словами аналітиків УКАБ, найбільший обсяг насіння коріандру України було експортовано в 2016 році: близько 20 тис.т. Тоді Україна зайняла 4-у позицію в рейтингу найбільших експортерів цієї культури в світі. В цей же рік були зафіксовані найбільші обсяги світової торгівлі коріандром, і в наступні роки спостерігалося поступове скорочення обсягів торгівлі. Відповідно і обсяги експорту коріандру України також скоротилися і повернулися до більш традиційних - 7-10 тис.т.