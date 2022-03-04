Україна зменшила імпорт вугілля на 36,7%

Згідно зі звітом Державної митної служби, в Україні імпортовано вугілля майже на 40% менше, ніж за такий же період у 2019 році. За три квартали 2020 року показники знаходяться приблизно у $1 млрд 322,158 млн, відповідно, торік сума становила ($2 млрд 89,492 млн)

Україна в січні-вересні 2020 року зменшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) на 14,9% (на 2 млн 233,686 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 12 млн 717,357 тис. тонн, передає Енергореформа.

При цьому з РФ надійшло вугілля на $796,222 млн (частка в імпорті 60,22%), США - на $400,793 млн (30,31%), Казахстану - на $87,431 млн (6,61%), інших країн - на $37,712 млн ( 2,85%).

Експорт Україною вугілля за дев'ять місяців 2020 року склав 2,024 тис. тонн на $0,163 млн проти 13,157 тис. тонн на $0,508 млн у січні-вересні-2019. В т.ч. в Польщу - на $0,156 млн, Молдову - на $0,007 млн.

Як повідомляла Енергореформа, Україна в 2011 році імпортувала вугілля і антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а експортувала - на $775,109 млн, 2012 - на $2 млрд 637,028 млн і $609,392 млн відповідно, 2013 - на $1 млрд 973,751 млн і $737,009 млн, 2014 року - на $1 млрд 773,195 млн і $521,017 млн, 2015 - на $1 млрд 632,478 млн і $53,651 млн, 2016 - на $1 млрд 467,091 млн і $44,762 млн 2017 - на $2 млрд 744,062 млн і $105,494 млн, 2018 - на $3 млрд 35,349 млн і $8,649 млн, 2019 - на $2 млрд 816,12 млн і $0,724 млн.