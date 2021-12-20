Україна втрималася в топ-10 найбільших світових виробників чавуну

За підсумками першого півріччя Україна міцно утримує своє місце в топ-10 найбільших світових виробників чавуну. З 64 країн, які знаходяться в рейтингу асоціації Worldsteel, вона займає 13-е місце з випуску сталі.

За даними за звітний період, виплавка чавуну в Україні знизилася на 2,6% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, до 9,98 млн т. В цілому за січень-червень виплавка чавуну в світі скоротилася на 4,35%, до 633,36 млн т.

Лідерство серед найбільших світових виробників чавуну утримує Китай, де виплавка за січень-червень зросла на 2,19%, до 432,68 млн т.

Серед 62 світових виробників сталі, включених в рейтинг Worldsteel, Україна зберегла 13 місце, що відповідає її позиції за січень-червень 2019 року.

При цьому виплавка сталі в Україні знизилася на 7,6%, до 10,1 млн т. Китай очолює десятку світових виробників сталі, нарости виплавку на 1,43 в річному порівнянні, до 499,01 млн т.

Світова виплавка сталі в першому півріччі 2020 року скоротилася на 5,96% до 87313 млн т. Скорочення глобального виробництва сталі викликано в першу чергу пандемією COVID-19, відзначають в асоціації Worldsteel.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя асоціація Укрметалургпром відзначала значне падіння обсягів металургійного виробництва в країні.