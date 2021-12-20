Україна стає притулком для вживаних автомобілів

З приходом пандемії та частковим закриттям кордонів дедалі менше українців можуть самостійно виїхати за територію України для покупки потрібного авто, у зв'язку з цим у країну переважно потрапляє автомобільний мотлох.
Про це свідчать дані сервісу "Опендатабот".
За інформацією сервісу, 52% ввезених в Україну авто з 2019 року віком від 10 років. Для порівняння: з 2014-го по 2018-й середній вік автомобілів, що ввозилися, був менше 5 років. То справді був період масових реєстрацій транспорту на єврономерах без пільгового режиму.
Спрощення митного оформлення, так званих, «євроблях» в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 р. та остаточно завершилося на початку листопада 2021 року.
Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на єврономерах у країні вдвічі зріс середній вік ввезених авто та значно збільшилася їхня кількість.
З 2019 року по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість автомобілів – 1,6 млн.
«Ситуація з перевезенням уживаних автомобілів вигідна для ЄС, але максимально не вигідна та нелогічна для України. Так, в Україні заборонено реєстрацію нових автомобілів класу Євро-4, натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджено утилізацію вживаних авто, тому найближчим часом буде велика проблема з цим», – коментує ситуацію Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.
Про засилля уживаних автомобілів свідчать і дані асоціації «Укравтопром». За її даними, із січня по вересень 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як твердять експерти асоціації, це рекордний показник.
Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення "євроблях". До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.
За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.
За інформацією сервісу, 52% ввезених в Україну авто з 2019 року віком від 10 років. Для порівняння: з 2014-го по 2018-й середній вік автомобілів, що ввозилися, був менше 5 років. То справді був період масових реєстрацій транспорту на єврономерах без пільгового режиму.
Спрощення митного оформлення, так званих, «євроблях» в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 р. та остаточно завершилося на початку листопада 2021 року.
Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на єврономерах у країні вдвічі зріс середній вік ввезених авто та значно збільшилася їхня кількість.
З 2019 року по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість автомобілів – 1,6 млн.
«Ситуація з перевезенням уживаних автомобілів вигідна для ЄС, але максимально не вигідна та нелогічна для України. Так, в Україні заборонено реєстрацію нових автомобілів класу Євро-4, натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджено утилізацію вживаних авто, тому найближчим часом буде велика проблема з цим», – коментує ситуацію Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.
Про засилля уживаних автомобілів свідчать і дані асоціації «Укравтопром». За її даними, із січня по вересень 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як твердять експерти асоціації, це рекордний показник.
Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення "євроблях". До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.
За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.
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