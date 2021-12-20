Україна стає притулком для вживаних автомобілів

12:47 01 грудень Київ, Україна

З приходом пандемії та частковим закриттям кордонів дедалі менше українців можуть самостійно виїхати за територію України для покупки потрібного авто, у зв'язку з цим у країну переважно потрапляє автомобільний мотлох.

Про це свідчать дані сервісу "Опендатабот".



За інформацією сервісу, 52% ввезених в Україну авто з 2019 року віком від 10 років. Для порівняння: з 2014-го по 2018-й середній вік автомобілів, що ввозилися, був менше 5 років. То справді був період масових реєстрацій транспорту на єврономерах без пільгового режиму.



Спрощення митного оформлення, так званих, «євроблях» в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 р. та остаточно завершилося на початку листопада 2021 року.



Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на єврономерах у країні вдвічі зріс середній вік ввезених авто та значно збільшилася їхня кількість.



З 2019 року по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість автомобілів – 1,6 млн.



«Ситуація з перевезенням уживаних автомобілів вигідна для ЄС, але максимально не вигідна та нелогічна для України. Так, в Україні заборонено реєстрацію нових автомобілів класу Євро-4, натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджено утилізацію вживаних авто, тому найближчим часом буде велика проблема з цим», – коментує ситуацію Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.



Про засилля уживаних автомобілів свідчать і дані асоціації «Укравтопром». За її даними, із січня по вересень 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як твердять експерти асоціації, це рекордний показник.



Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення "євроблях". До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.



За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.