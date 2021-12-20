Україна скоротила експорт в країни Євросоюзу

15:25 03 серпень Київ, Україна

Національний банк України опублікував дані про український експорт в країни Євросоюзу. Згідно з цифрами доходи від поставки скоротилися більш ніж на 15% У грошовому еквіваленті це близько півтора мільярдів доларів. У розрізі кількості товару, що експортується падіння відзначається на 4%

Експорт в Африку впав на $ 317 млн, або на 12,4%, в Росії - впав на $ 207 млн або на 16,3%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року частка країн Африки скоротилася з 11,3 до 10,6%, частка Росії - з 5,7% до 5,1%.

У той же час, на 15,8% або на $ 1,1 млрд зріс експорт в країни Азії, їх частка в загальному експорті збільшилася з 31,7% до 39%. Всього експорт в першому півріччі склав $ 3 млрд. Найбільше впав експорт чорних і кольорових металів - на 18%, продовольчих товарів - на 5%.

У той же час, експорт продукції хімпрому виріс на 18,7%. Україна недоотримала $ 5 млрд у зовнішній торгівлі. Росія - в топ-3 партнерів.

За підсумками 2019 року зовнішня торгівля пішла в мінус на $ 9,4 млрд. У лютому 2020 року Китай вперше став зовнішньоторговельним партнером України №1.