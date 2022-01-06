Україна розширює ринки експорту - подробиці

Держпродспоживслужба виконала звіт про роботу відомства за перші пів року поточного року. Так, звіт представила голова Держпродспоживслужби - Владислава Магалецька.

«Важливим пріоритетом для нас є робота по відкриттю нових ринків для експорту української продукції. Адже це нові робочі місця для населення і доходи до державного бюджету від сплати податків», - зазначила Владислава Магалецька.

За шість місяців було відкрито ринки Японії, Лівії, Аргентини та Лівану для українських виробників молочки і молочних продуктів. Ефіопія стала відкритою для українських виробників яєць, Сербія - для українського тваринного білка, ОАЕ - для великої рогатої худоби. В Литву тепер можна експортувати арахнідів для потреб захисту рослин (мова йде про ентомофагів - комах, які споживають або паразитують на шкідниках рослин і використовуються для захисту сільськогосподарських культур).

Крім того, 63 товарні позиції в 11 державах і міжнародних економічних організаціях переузгоджені. Йдеться, в першу чергу, про країни СНД, з якими з 13 квітня 2021 діють нові правила торгівлі через припинення дії Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії, яка була підписана ще в 1993 році. Також через зміни умов торгівлі переузгоджені документи з Сінгапуром і Південною Кореєю.

Крім того, забезпечено проведення аудиту Європейської Комісії з метою оцінки офіційного контролю над виробництвом і сертифікацією молока і молочних продуктів, призначених для експорту в Європейський Союз. Також проведена робота для визнання Європейським Союзом зонування України за високопатогенним грипом птиці, завдяки чому з 20 березня вдалося відновити експорт продукції птахівництва в ЄС.

Зараз триває робота по відкриттю ринків на всіх континентах. Серед найбільш перспективних для експортерів країн - країни ЄС, Китай, Сінгапур, Індія, В'єтнам, ПАР і Індонезія.