Україна отримає гроші на енергосистему країни

Національна програма щодо поліпшення вітчизняної енергетичної системи отримає від іноземних партнерів фінансову допомогу. Йдеться про 211 млн кредиту. Ці гроші дозволять Україні закупити нове обладнання і модернізувати процеси.

Зокрема, Світовий банк виділить 177 млн, а Фонд чистих технологій - 34 мільйони доларів. Ці кошти спрямують на реалізацію інвестиційного проєкту компанії «Укргідроенерго», основна мета якого - поліпшити вітчизняну енергосистему. Для цього на чотирьох гідроелектростанціях встановлять систему акумулювання енергії і побудують сонячну електростанцію. Крім економічної вигоди новий проєкт повинен скоротити викиди парникових газів - а цього від України вимагають європейські партнери.

Нагадаємо, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів безпосередньо керуватиме стратегічними підприємствами «Укргідроенерго» і «Енергоатом».