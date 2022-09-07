Україна залишиться без закордонного спиртного?

Уряд України вирішив почати боротьбу з алкогольними фальсифікатами і котрабандой. Чиновники планують ввести облік кожної пляшки алкоголю при виробництві і реалізації. Тепер крім електронного акцизу, на тару буде наноситися додатковий рівень захисту, що дозволить перевіряти її на легальність.

За словами глави FMCG ЄБА Христини Лініченка, після таких нововведень, виробникам доведеться повністю міняти обладнання. При цьому, у зовнішніх постачальників немає ні спеціальної лінії виробництва продукції для української держави: ні обладнання для спецмаркіровкі.

Тобто, під удар потрапляє імпорт і надходження до державного бюджету від акцизного податку.

Експерт додала, що крім нового обладнання, бізнес повинен буде встановити нові сканера для зчитування марок на всіх стадіях дистрибуції. При цьому, один такий сканер «тягне» на 200 доларів.

Нагадаємо, що в українській державі ввели нові шаблони марок акцизного податку для алкогольних напоїв, як українського, так і імпортного виробництва. При цьому в Україні за 12 місяців значно зросли ціни на алкогольні напої.