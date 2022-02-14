Україна одна з перших почне трекінг недорогих покупок - Укрпошта

Пресслужба «Укрпошти» розповіла про розширення функцій для споживачів. Тепер користувачам буде доступний трекінг недорогих посилок з Китаю вартістю до $2. Цей проєкт здійснено спільно з логістичним оператором "Цайняо" (Китай) і він буде доступний для покупців Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).
"Укрпошта" і один з найбільших світових логістичних операторів "Цайняо" оптимізували IT-інфраструктуру і переводять відправлення без трекінгу на AliExpress у формат відстеження. Раніше для пересилки товарів вартістю до 2 доларів використовувався найекономніший спосіб - відправка без трекінгу і SMS. Тепер замість простих листів "Укрпошта" буде використовувати відправлення з трекінгом, що означає, що всі види відправок при виборі доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатку AliExpress і на сайті "Укрпошти", - йдеться в ньому.
Згідно з повідомленням, Україна стала однією з перших країн для AliExpress, де була запущена послуга трекінгу недорогих покупок. За даними аналітиків "Цайняо", завдяки впровадженню відстеження посилок, кількість недоставлених замовлень знижується більш ніж в два рази.
Згідно з повідомленням, посилку можна буде відстежити на всьому шляху від Китаю до України.
"Всі замовлення мають трекінговий номер в форматі SK123456789LV і відслідковуються на всьому шляху, починаючи від Китаю і закінчуючи Україною. В Україні клієнт буде бачити статус доставки у відділенні і статус вручення, при цьому для клієнта доставка товару буде безкоштовною. Про надходження замовлення у відділення клієнт буде проінформований через SMS/Viber повідомлення. Термін доставки з моменту замовлення до отримання в Україні - 14-20 днів", - йдеться в повідомленні.
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