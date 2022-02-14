Україна одна з перших почне трекінг недорогих покупок - Укрпошта

Пресслужба «Укрпошти» розповіла про розширення функцій для споживачів. Тепер користувачам буде доступний трекінг недорогих посилок з Китаю вартістю до $2. Цей проєкт здійснено спільно з логістичним оператором "Цайняо" (Китай) і він буде доступний для покупців Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).

"Укрпошта" і один з найбільших світових логістичних операторів "Цайняо" оптимізували IT-інфраструктуру і переводять відправлення без трекінгу на AliExpress у формат відстеження. Раніше для пересилки товарів вартістю до 2 доларів використовувався найекономніший спосіб - відправка без трекінгу і SMS. Тепер замість простих листів "Укрпошта" буде використовувати відправлення з трекінгом, що означає, що всі види відправок при виборі доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатку AliExpress і на сайті "Укрпошти", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Україна стала однією з перших країн для AliExpress, де була запущена послуга трекінгу недорогих покупок. За даними аналітиків "Цайняо", завдяки впровадженню відстеження посилок, кількість недоставлених замовлень знижується більш ніж в два рази.

Згідно з повідомленням, посилку можна буде відстежити на всьому шляху від Китаю до України.