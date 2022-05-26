Україна обійшла США і Китай в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів

18:41 20 серпня Київ, Україна

Україна конкурує на міжнародному крипторинку з такими великими країнами, як США і Китай. І незабаром на території нашої країни можна буде розраховуватися криптовалютою.

Україна зайняла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021 році, повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані американської аналітичної компанії Chainalysis.

Україна в рейтингу обійшла США і Китай, які є досить великими гравцями на міжнародному крипторинку. США в рейтингу знаходяться на шостому місці, а КНР - на 13-му.

"В Україні найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед учасників ринку в світі", - зазначає Chainalysis.

Крім цього, Україна ще й в десятці країн з найбільшим заробітком на біткоїнах у 2020 році.

Тим часом в Україні планують узаконити криптоактиви і віртуальну гривню. Цілком легально можна буде розраховуватися криптовалютою, але через посередника.