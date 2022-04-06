Україна не цікава для інвесторів - ЄБА

Привабливість українського ринку для інвесторів стрімко знижується. Про це говорить опитування 48% інвесторів. Потенційно 42% з них відзначають, що ніяких змін не відбулося, ще 7% бачать значні погіршення в інвестиційній привабливості України.

Про це свідчать результати п'ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital і Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели в кінці жовтня 2020 року.

«Вперше за п'ять років опитування недовіри до судової системи очолило антирейтинг перешкод для закордонних інвестицій. Поширена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів. Монополізація ринків і захоплення влади олігархами займає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також істотно перешкоджає обтяжливе і нестабільне законодавство», - йдеться в пресрелізі.

При цьому, і стратегічні, і портфельні інвестори поділяють думку, що ефективна боротьба з корупцією буде сама сприятливо впливати на інвестиційний клімат. Серед інших важливих чинників інвестори назвали перезапуск судової системи і призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією. Підкреслюється, що дефолт по державних запозиченнях був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату.

«Другу і третю позицію зайняли відхід від демократичних цінностей і зміна геополітичного курсу. Стратегічні інвестори також бачать загрозу в надто м'якій бюджетній та монетарній політиці, що несе ризики для макроекономічної стабільності. Портфельним інвесторам не вдалося досягти домовленості з МВФ, що є суттєвою загрозою після дефолту», - йдеться в повідомленні.

При цьому, наголошується, що потенційний повторний локдаун буде помірно негативно впливати на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, відзначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.