Україна не цікава для інвесторів - ЄБА

Привабливість українського ринку для інвесторів стрімко знижується. Про це говорить опитування 48% інвесторів. Потенційно 42% з них відзначають, що ніяких змін не відбулося, ще 7% бачать значні погіршення в інвестиційній привабливості України.
Про це свідчать результати п'ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital і Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели в кінці жовтня 2020 року.
При цьому, і стратегічні, і портфельні інвестори поділяють думку, що ефективна боротьба з корупцією буде сама сприятливо впливати на інвестиційний клімат. Серед інших важливих чинників інвестори назвали перезапуск судової системи і призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією. Підкреслюється, що дефолт по державних запозиченнях був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату.
При цьому, наголошується, що потенційний повторний локдаун буде помірно негативно впливати на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, відзначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.
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