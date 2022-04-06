Україна не цікава для інвесторів - ЄБА

11:30 11 листопада Київ, Україна

Привабливість українського ринку для інвесторів стрімко знижується. Про це говорить опитування 48% інвесторів. Потенційно 42% з них відзначають, що ніяких змін не відбулося, ще 7% бачать значні погіршення в інвестиційній привабливості України.

Про це свідчать результати п'ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital і Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели в кінці жовтня 2020 року.

Фото: ЕБА провели опрос об украинской инвестиционной привлекательности

«Вперше за п'ять років опитування недовіри до судової системи очолило антирейтинг перешкод для закордонних інвестицій. Поширена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів. Монополізація ринків і захоплення влади олігархами займає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також істотно перешкоджає обтяжливе і нестабільне законодавство», - йдеться в пресрелізі.

При цьому, і стратегічні, і портфельні інвестори поділяють думку, що ефективна боротьба з корупцією буде сама сприятливо впливати на інвестиційний клімат. Серед інших важливих чинників інвестори назвали перезапуск судової системи і призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією. Підкреслюється, що дефолт по державних запозиченнях був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату.

Фото: ЕБА провели опрос об украинской инвестиционной привлекательности

«Другу і третю позицію зайняли відхід від демократичних цінностей і зміна геополітичного курсу. Стратегічні інвестори також бачать загрозу в надто м'якій бюджетній та монетарній політиці, що несе ризики для макроекономічної стабільності. Портфельним інвесторам не вдалося досягти домовленості з МВФ, що є суттєвою загрозою після дефолту», - йдеться в повідомленні.

При цьому, наголошується, що потенційний повторний локдаун буде помірно негативно впливати на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, відзначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.