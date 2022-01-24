Україна нарощує обсяги виробництва сталі

Металургійні підприємства України нарощують обсяги в 2021 році. ОП "Укрметалургпром" опублікував інформацію про роботу підприємств в період I кварталу поточного року. Згідно з даними, обсяги зросли на 7,2%

Відомо, що за чотири місяці 2021 року металургійні підприємства виробили 7,08 млн т чавуну, що на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Слід зазначити, що виробництво сталі збільшилося на 7,2%, до 7,14 млн т, прокату - на 7,4%, до 6,41 млн т.

Згідно з даними, які видала митна статистика, за перше півріччя 2020 року через Україну до Російської Федерації було поставлено більше ніж 205 тисяч тонн будівельної арматури. У ці цифри, що примітно, не ввійшла катанка.

Агентство Fitch Ratings прогнозує швидке падіння цін на сталевий прокат на противагу нинішньому підйому, який вже встигли назвати тимчасовим явищем. Вся справа в тому, що під час локдаунів по всьому світу було зупинено до третини всіх виробництв в галузі, і це тільки за межами Китаю. Разом з тим навіть те, що підприємства знову почали працювати і нарощувати потужності, не вбереже всю сферу.