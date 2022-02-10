Україна може вирощувати льон, але немає заводу

12:31 21 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на ідеальні умови для вирощування льону, Україна не готова до цього процесу технічно. Сергій Рижук - директор Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України - пояснив, що льонозавод і льонокомбінат необхідні для відновлення сфери льонарства.

«На українському Поліссі - ідеальні умови для вирощування льону, у нас дуже сприятливі серпневі роси. Для того, щоб ми могли успішно вирощувати льон, обов'язково повинні бути льонозавод і льонокомбінат. Я двічі, бувши головою ОДА, відновлював льонокомбінат. Ви навіть собі не можете уявити, як це було складно. Як тільки я пішов, він через місяць припинив роботу, а ми вже продавали у Францію рушники. Тобто без перероблювання галузь льонарства існувати не може», - зазначив директор інституту.

Рижук акцентував увагу на тому, що як тільки в Україні стався занепад льонарства, в Європі посівні площі льону зросли більш ніж у 2 рази. За словами вченого, не краща ситуація з відродженням традиційного для області хмелярства. Ця галузь почала занепадати, коли на український ринок зайшли іноземні виробники пива.

«Виробники заявили, що у нас ароматичні сорти хмелю займають 85% площ, а гіркі - 15%, а для їхньої пивоварної технології потрібна пропорція 60 на 40%. Коли ми досягли цих 60% на 40%, то нам кажуть, що їм вже потрібен хміль не в мішках, а гранульований. Ми купили в Житомирі гранулятор, а нам через рік заявили, що гранули вже не цікаві, а потрібна витяжка. Ми подали законопроєкт про хміль і хмелепродукти, а він завис в парламенті. Там написано, що пивоварні заводи повинні обов'язково купувати не менше 30% хмелю вітчизняного виробництва», - додав Рижук.