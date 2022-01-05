Україна може стати світовим лідером у вирощуванні пшениці

14:10 24 серпень Київ, Україна

Вивчення ринку вирощування пшениці свідчить про те, що Україна може зайняти лідируючі позиції в цій галузі. Відстеження Організацією Об'єднаних Націй змін клімату свідчить про зростання сприятливих умов для розвитку сфери.

Вказується, що фахівці організації відділу Міжурядової групи експертів зі зміни клімату прорахували, що до моменту 2040 року в Україні будуть одна з найбільш сприятливих ситуацій для вирощування пшениці.

Повідомляється, що зимові опади будуть у достатній мірі вбиратися в грунт, що в свою чергу забезпечить хорошу вологість землі навесні. За прогнозами, це в подальшому дозволить Україні наростити власний урожай пшениці на 20-30%.

«За результатами моделювання, можливе збільшення врожайності озимої пшениці в середньому на 20-30% від сучасного рівня тільки за рахунок кліматичних умов», - йдеться в повідомленні.

У той же час, над країною висить загроза ризику більш поганого врожаю кукурудзи і ячменю. У порівнянні з сучасністю, майбутній показник може погіршитися на 15-20%. Це може статися через передчасного дозрівання врожаю, що в свою чергу обумовлено скороченням загального періоду вегетації на півдні України.

Нагадаємо, що в українській державі брак фуражної пшениці. Якщо місяць тому різниця між фуражної і продовольчої пшеницею (зі складом протеїну 12,5 відсотка) становила близько 11 доларів, то сьогодні - близько 4 доларів.

У поточному сезоні 2020/2021 року Україна збирається штучно обмежити експорт пшениці на рівні не вище 17,5 млн тонн.