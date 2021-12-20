Україна може порушити торгові відносини з Китаєм

Заступник глави Офісу Президента прокоментував ситуацію, що виникла між українським урядом і китайськими інвесторами заводу «Мотор Січ». За словами Ігоря Брусила, Пекін не виніс жодних негативних оцінок того, що відбувається.

Але при цьому чиновник не виключає, що через конфлікт про приватизацію підприємства Україна може втратити частину китайського ринку.

«Сильних сигналів від Пекіна, що це обов'язково негативно позначиться на політичних наших відносинах, або на економічних - не було», - сказав він.

У ситуації, що склалася з Китаєм, заводом «Мотор Січ» і Україною, наша держава повинна в першу чергу враховувати свої інтереси, а вже потім - інтереси бізнесу. Таку думку висловили в США, відреагувавши на рішення РНБО про повернення підприємства в державну власність.

Про таке рішення говорив на початку березня поточного року секретар Ради нацбезпеки і оборони, при цьому китайська сторона не згодна, оскільки вважає, що права китайських інвесторів не були дотримані.