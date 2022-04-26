Україна- Канада. Спільне виробництво Ан-74ТК-200

21:42 26 липня Київ, Україна

ДП Антонов буде співпрацювати з Канадою. Основним завданням співпраці є просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на вітчизняному підприємстві.



«ДП Антонов і уряд Квебека готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном Укроборонпром і його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків, в тому числі і північноамериканських», - сказано в повідомленні ДК Укроборонпром.

У концерні відзначили, що в майбутній моделі літака будуть максимально використовуватися новітні перспективні авіаційні технології, такі як «скляна кабіна» та інші. Планується розробити низку модифікацій базової моделі літаків цивільного та спеціального призначення.



Остаточне складання моделі буде організоване на виробничих потужностях в Україні та Канаді.



Літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 т, а також змішаних пасажирських і вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої і середньої дальності. Максимальна злітна маса літака - 36,5 т, максимальна висота польоту - 10,1 км, крейсерська швидкість - 600-700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 т - 950 км, при навантаженні 1,8 т - 4250 км. Екіпаж складається з двох осіб.



Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, таких як арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадочні смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою підтримки, що є ринковою перевагою даної моделі літака.



«Крім переваг основна модель Aн-74TK-200 має і низку недоліків, які обмежують або виключають задоволення попиту на ринку. Перш за все це стосується критичної залежності від використання значної кількості компонентів, вироблених на території РФ, які, до того ж, не відповідають сучасним вимогам, що, в свою чергу, не дозволяє отримати обов'язкову сертифікацію літаків на європейських і американських ринках», - заявили в Укроборонпромі.