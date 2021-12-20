Україна імпортує вина на мільйони доларів

12:51 14 липень Київ, Україна

За підсумками січня-червня 2020 року Україна імпортувала вина на 67,9 мільйона доларів.

За відомостями Державної митної служби, експорт вина склав 6,1 мільйона доларів. Тобто, в грошово значенні імпорт перевищує експорт в 11 разів.

Найбільшим постачальником вина в Україну є Італія. За перші півроку поточного року українська держава завезла італійського вина на 20,7 мільйона доларів. На другому місці серед постачальників - Франції - 10,5 мільйона доларів, на третьому місці - Німеччина - 9,9 мільйона тонн.

З інших країн Україна придбала вина на 26,7 мільйона долларов.Стоіт відзначити, що за рік Україна збільшила експорт свого вина майже на 50 відсотків. При цьому найбільше нашого вина придбала Німеччина.

Нещодавно ми писали, що за даними компанії worldstopexports.com в 2019 році в світі йде тенденція до зниження попиту на вино. Так світові продажі за минулий рік уже просіли на 4,2 відсотка і склали 36,1 мільярда доларів. Як свідчать аналітики всесвітня пандемія і світова криза тільки погіршать цей процес.

Також ми повідомляли, що понад 50 відсотків українських виноробних підприємств України звернулися у відкритому листі до президента і Кабінету міністрів. Вони просять керівництво країни надати їм пільгові умови для мінімізації збитку від економічної кризи.