Україна-Франція - без віз!

16:00 04 серпня Київ, Україна

Тепер для того, щоб відвідати Францію, українці повинні мати при собі всього лише біометричний паспорт і паспорт вакцинації проти COVID.
Про це повідомляє пресслужба Посольства Франції в Україні в Twitter.

Як зазначається, відповідне рішення підтверджує динамізм в туристичному напрямку між двома країнами.

Раніше для подорожей у французькі заморські території іноземці повинні були отримати спеціальну візу. Це було викликано тим, що багато зазначених територій не входять до Шенгенської зони.