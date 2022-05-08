Україна-Франція - без віз!

Тепер для того, щоб відвідати Францію, українці повинні мати при собі всього лише біометричний паспорт і паспорт вакцинації проти COVID.
Про це повідомляє пресслужба Посольства Франції в Україні в Twitter.
Як зазначається, відповідне рішення підтверджує динамізм в туристичному напрямку між двома країнами.
Раніше для подорожей у французькі заморські території іноземці повинні були отримати спеціальну візу. Це було викликано тим, що багато зазначених територій не входять до Шенгенської зони.
Як зазначається, відповідне рішення підтверджує динамізм в туристичному напрямку між двома країнами.
Раніше для подорожей у французькі заморські території іноземці повинні були отримати спеціальну візу. Це було викликано тим, що багато зазначених територій не входять до Шенгенської зони.
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