Україна - один з лідерів по виробництву чавуну в світі

Звіт про рейтинг світових лідерів з виробництва чавуну опублікувало об'єднання підприємств Укрметалургпром. Серед таких країн як Китай, Індія і Корея, Україна зайняла 10 місце з показником в 3,51 млн т за перші два місяці 2021 року.

Перше місце в світовому виробництві чавуну належить Китаю, металурги якого за два місяці 2021 виготовили 144,75 млн тонн цієї продукції. Частка китайського чавуну в світовому виробництві становила 61,7%.

Друге місце серед світових виробників чавуну в січні-лютому 2021 зберегла Індія, третє - Японія, четверте - Росія, п'яте - Південна Корея.

Україна за підсумками січня-лютого 2021 зайняла десяте місце серед 38 світових виробників чавуну, виплавивши за цей період 3,51 млн т даної продукції, на 4,5% більше, ніж за січень-лютий 2020 року.