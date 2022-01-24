Україна 43 країна в інноваційному рейтингу

15:03 08 вересень Київ, Україна

У Міжнародному індексі інновацій Україна зайняла 43 місце. Даний індекс розроблений для визначення інноваційного рівня в країні, який включає в себе і підтримку держави в якості розвитку і ефективність країни в цілому.

Укладачі індексу включили Україну в трьох найбільш інноваційних країн в групі країн з доходами нижче середнього, поряд з В'єтнамом і Індією. Як і в минулому році, Україна посідає друге місце в групі після В'єтнаму. Україна увійшла до країн, що перевищили очікування для країн рівня доходів.

Індекс, який щорічно розраховується Всесвітньою організацією по захисту прав інтелектуальної власності у співпраці з університетами Cornell і INSEAD, аналізує рівень інновацій в 130 країнах на основі десятків показників.

Перемогою назвала порівняно високе місце України в рейтингу колишня міністр фінансів України Оксана Маркарова. «Це перемога, яка стала наслідком інновацій в бізнесі, роботі створеного нами Фонду стартапів, і зараз активної цифровизацией командою Мінціфри - Дія», написала Маркарова на своїй сторінці в Фейсбуці. У той же час вона закликала «провести істотно дерегуляції венчурного фінансування та законодавчо змінити регулювання діяльності альтернативних фондів / венчурних фондів» відповідно до директив ЄС.