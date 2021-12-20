«Украерорух» закрив 2020 рік зі збитком в 1,5 млрд грн

Звітність компанії «Украерорух» за 2020 рік свідчить про те, що рік був закінчений зі збитками в розмірі 1,5 млрд гривень. Керівництво компанії пояснює це карантинними обмеженнями і світовою пандемією.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємства.

В «Украерорусі» пояснюють збитковість наслідками пандемії Covid-19: зниження інтенсивності польотів, зменшення кількості літаків в небі, при продовженні роботи диспетчерського та інженерного персоналу і засобів навігації. Також негативно впливає дебіторська заборгованість, яка на кінець минулого року становила понад 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

За результатами 2019 «Украерорух» теж відзвітував про 1,12 млрд грн збитків. У 2018 році фінансовий звіт завершено річним прибутком в розмірі 286,1 млн грн.

Протягом 2020 року «Украерорух» залучив довгостроковий кредит на 25 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. А також 200 млн грн фінансової допомоги від Адміністрації морських портів. З попередніх років «Украерорух» має кредит на суму 10,1 млн євро від ЄБРР, 9,8 млн євро від Європейського банку інвестицій та угоду на фінансовий лізинг з кіпрською компанією Stilbay Holdings Limited на 3 млн євро.