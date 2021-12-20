«Украерорух» підвищить тарифи

09:06 19 листопад Київ, Україна

«Украерорух» у 2022 році планує підвищити тарифи на аеронавігаційне обслуговування. Про це розповів голова компанії.

«Наступного року ми плануємо незначне підвищення ставок, як і всі країни Євроконтролю. Це насамперед пов'язано з тим, що за минулі роки у нас з'явилися додаткові фінансові зобов'язання, які ми використали для підтримки ліквідності», – пояснив він.

Але при цьому зниження тарифів для «Украероруху» є стратегічною метою.

«Ми розуміємо, що на сьогодні усі працюють у досить складних фінансових умовах. Протягом 2020-2021 років ми не піднімали ставки. Ми зафіксували ставки, які діяли ще у 2019 році у повітряному просторі України», — сказав він. Також відомо, що вперше за останні два роки українське держпідприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух) завершило квартал із прибутком.

Так, за інформацією пресслужби підприємства, обсяг чистого прибутку за підсумками третього кварталу 2021 року становив 183 мільйони гривень.