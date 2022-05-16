«Украерорух» переживає серйозну кризу

Кризова ситуація ДП «Украерорух» дійшла до серйозної позначки. Компанія перейшла на потижневу виплату зарплат, а також звернулася до суду за вимогою боргів авіакомпаній.

Експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов розповів, що суди з «МАУ» вже тривають не один рік, тому нинішні проблеми «Украероруху» складно виправдовувати економічною кризою в зв'язку з пандемією коронавірусу. До кінця залишається нез'ясованим питання, чому авіакомпанії «МАУ» продовжували надавати послуги в борг весь цей час.

Активізація в цьому питанні державного підприємства «Украерорух» пов'язана, за словами Коновалова, з кризовою ситуацією, в якій в результаті виявилося підприємство стратегічної важливості.

Втім, експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук звинувачує в ситуації, що склалася, керівництво «Украероруху».

"Борги МАУ накопичуються чотири роки, про яку кризу в зв'язку з коронавірусом йдеться? Зараз, мабуть, на політичних верхах конфлікти, і «Украерорух» взяв сміливість на себе подати в суд. Може, тому що вплив Коломойського сьогодні менший, ніж було раніше, на тлі різних політичних подій. Тому, природно, борги, які були у «МАУ» - дуже вагомі, і це повинно було все статися набагато раніше. Чому не відбулося - питання до керівництва стратегічного державного підприємства."

Пилипчук стверджує, що керівництву «Украероруху» не вистачило досвіду і сміливості, щоб вирішити проблему раніше. Ситуація істотно ускладнена через «перетягування каната» різними групами впливу.