«Украерорух» переживає серйозну кризу

Кризова ситуація ДП «Украерорух» дійшла до серйозної позначки. Компанія перейшла на потижневу виплату зарплат, а також звернулася до суду за вимогою боргів авіакомпаній.
Експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов розповів, що суди з «МАУ» вже тривають не один рік, тому нинішні проблеми «Украероруху» складно виправдовувати економічною кризою в зв'язку з пандемією коронавірусу. До кінця залишається нез'ясованим питання, чому авіакомпанії «МАУ» продовжували надавати послуги в борг весь цей час.
Активізація в цьому питанні державного підприємства «Украерорух» пов'язана, за словами Коновалова, з кризовою ситуацією, в якій в результаті виявилося підприємство стратегічної важливості.
Втім, експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук звинувачує в ситуації, що склалася, керівництво «Украероруху».
Пилипчук стверджує, що керівництву «Украероруху» не вистачило досвіду і сміливості, щоб вирішити проблему раніше. Ситуація істотно ускладнена через «перетягування каната» різними групами впливу.
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