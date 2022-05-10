«Украерорух» обслужив менше ніж 10 000 польотів

У листопаді «Украерорух» обслужив всього 9919 рейсів. Порівнюючи кількість польотів з листопадом 2019 року, можна помітити, що цифри впали на 56,7%. Про це заявила пресслужба компанії.

За типами польотів авіатрафік в листопаді розподілився так: внутрішні рейси - 1909 (-15,6% в порівнянні з листопадом 2019), міжнародні рейси - 4563 (-62%), транзитні рейси - 3438 (-60%).

Українські авіакомпанії виконали 3578 рейсів (на 53,4% менше, ніж в листопаді минулого року), іноземні - 6332 рейси (-58,3%). Динаміка кількості польотів в повітряному просторі України у 2020 році наступна: червень - 4584 рейси, липень - 12 195 рейсів, серпень - 16 690 рейсів, вересень - 14 959 рейсів, жовтень - 13 041 рейс.

Відзначимо, що в жовтні зниження активності авіакомпаній в небі України становило 56,4% в порівнянні з показником аналогічного періоду 2019 року.