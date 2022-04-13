«Украерорух» винен мільйони співробітникам - подробиці

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") не виплатило мільйонні заборгованості перед пенсіонерами і десятками звільнених співробітників. Люди масово судяться з компанією, прямо зараз у судах вже знаходиться близько 50 справ.
З березня 2020 року підприємство так і не виплатило кошти співробітникам-пенсіонерам, а також 50 звільненим з роботи, чий стаж був більше 20 років.
Всього в судах знаходиться близько 50 справ по виплаті коштів, середній розмір допомоги становить 500000 гривень, і виплати зарплати за кожен день затримки. Суд першої інстанції почав виносити рішення на користь звільнених співробітників, але Украерорух подав апеляцію, після чого в справі з'явилися "нові докази", а засідання проводилося в закритому режимі.
За словами адвоката, масові порушення на підприємстві щодо звільнених на пенсію співробітників просто безпрецедентні.
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