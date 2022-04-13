«Украерорух» винен мільйони співробітникам - подробиці

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") не виплатило мільйонні заборгованості перед пенсіонерами і десятками звільнених співробітників. Люди масово судяться з компанією, прямо зараз у судах вже знаходиться близько 50 справ.

З березня 2020 року підприємство так і не виплатило кошти співробітникам-пенсіонерам, а також 50 звільненим з роботи, чий стаж був більше 20 років.

"На момент звільнення людей на рахунках підприємства було близько 300 000 000 грн, що підтверджується інформацією Украероруху, а значить - всі можливості виконати свої зобов'язання перед працівниками. Введення карантинних заходів, згідно з чинним законодавством, не є підставою для невиконання своїх зобов'язань, передбачених Кодексом законів про працю України і не звільняє роботодавця від їхнього виконання", - мова про це йде в рішеннях суду по справі.

Всього в судах знаходиться близько 50 справ по виплаті коштів, середній розмір допомоги становить 500000 гривень, і виплати зарплати за кожен день затримки. Суд першої інстанції почав виносити рішення на користь звільнених співробітників, але Украерорух подав апеляцію, після чого в справі з'явилися "нові докази", а засідання проводилося в закритому режимі.

За словами адвоката, масові порушення на підприємстві щодо звільнених на пенсію співробітників просто безпрецедентні.